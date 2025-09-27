Festival sacrées familles Des idées et des rires pour la santé environnementale Périgueux

Festival sacrées familles Des idées et des rires pour la santé environnementale

15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La Cie Les Pas de Travers

Le samedi 27 septembre

19h Banquet solidaire repas gratuit

RDV Derrière le Sans Réserve .

15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 20 43 18 lespasdetravers@mailo.com

