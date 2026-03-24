Festival Saint Mars America

Saint-Mars-du-Désert Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

L’Amérique débarque en Mayenne ! Culture western, danse country, reconstitutions et exposants avec le festival Saint-Mars America !

La 22e édition du festival Saint-Mars America, consacré à la culture western revient les 4 et 5 juillet 2026 à Saint-Mars-du-Désert en Mayenne. Plongez dans une immersion 100% américaine.

Au programme

– Danse country et bals ouverts à tous

– Concerts et ambiance musicale venue tout droit des États-Unis

– Buffalo show, spectacle authentique avec le cirque Laurora

– Exposants et village

Pendant tout un week-end, vivez l’esprit du Far West dans un cadre unique transformé en véritable ranch américain. Que vous soyez passionné de culture américaine, amateur de country ou simplement curieux, cet événement festif et familial vous promet dépaysement et bonne humeur. Préparez vos santiags et rejoignez l’aventure ! .

Saint-Mars-du-Désert 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 27 64 resafestcountry53@sfr.fr

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English :

America comes to Mayenne! Western culture, country dancing, re-enactments and exhibitors at the Saint-Mars America Festival!

L’événement Festival Saint Mars America Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs