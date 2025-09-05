FESTIVAL SAINT-MICHEL DE L’ART Saint-Michel-de-Lanès

FESTIVAL SAINT-MICHEL DE L’ART Saint-Michel-de-Lanès vendredi 5 septembre 2025.

FESTIVAL SAINT-MICHEL DE L’ART

Saint-Michel-de-Lanès Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 10:00:00

fin : 2025-09-05 21:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Tous les artistes de St-Michel-de-Lanès, professionnels et amateurs, en collaboration avec l’association La Marèla, vous présentent le festival Saint-Michel-de-l’Art !

Alors nous avons proposé une journée de spectacles et d’expositions pour que vive l’art sous toutes ses formes et pour tous en milieu rural. Au fil des années le festival a grandi et s’est développé. Aujourd’hui nous vous proposons une soirée d’inauguration, le vendredi, et une journée entière le samedi avec une programmation toujours renouvelée et éclectique.

Pour l’occasion, le cœur du village et ses petites ruelles, ses espaces verts et ses recoins sont le décor naturel de nombreux spectacles en formes courtes et expositions en tous genres, comme une invitation à déambuler au gré des envies et des plaisirs. Transformer l’espace public en un espace partagé et animé, créatif et passionnant, inter-générationnel et ouvert, telle est la mission de notre festival .

Programme

19h30 Le parasite circus (Cie têtes de mules) Cirque-Théâtre forain Durée 50 min

Tout public dès 8 ans.

21h30 La fanfare du Minervois.

gratuit pour les moins de 18 ans !

.

Saint-Michel-de-Lanès 11410 Aude Occitanie +33 6 31 73 77 67 saintmicheldelart@gmail.com

English :

All the artists of St-Michel-de-Lanès, professional and amateur, in collaboration with the association La Marèla, present the festival: Saint-Michel-de-l’Art!

So we’ve come up with a day of shows and exhibitions to bring art in all its forms to life for everyone in a rural setting. Over the years, the festival has grown and developed. Today, we’re offering an inaugural evening on Friday, and a full day on Saturday, with an ever-changing and eclectic program.

For the occasion, the heart of the village, with its narrow streets, green spaces and nooks and crannies, is the natural backdrop for numerous short-form shows and exhibitions of all kinds, an invitation to wander to your heart’s content. Our festival’s mission is to transform public space into a shared, lively, creative and exciting space, open to all generations.

Program :

7:30pm: Le parasite circus (Cie têtes de mules) Circus-Fair theater Duration 50 min

All ages 8 and up.

9:30pm: La fanfare du Minervois.

free for under-18s!

German :

Alle Künstler aus St-Michel-de-Lanès, Profis und Amateure, präsentieren Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein La Marèla das Festival: Saint-Michel-de-l’Art!

Also haben wir einen Tag mit Aufführungen und Ausstellungen vorgeschlagen, um die Kunst in all ihren Formen und für alle im ländlichen Raum zum Leben zu erwecken. Im Laufe der Jahre ist das Festival gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Heute bieten wir Ihnen einen Eröffnungsabend am Freitag und einen ganzen Tag am Samstag mit einem stets erneuerten und eklektischen Programm.

Zu diesem Anlass sind das Dorfzentrum und seine kleinen Gassen, Grünflächen und Ecken die natürliche Kulisse für zahlreiche Aufführungen in Kurzformen und Ausstellungen aller Art, wie eine Einladung, nach Lust und Laune zu flanieren und zu genießen. Die Aufgabe unseres Festivals ist es, den öffentlichen Raum in einen gemeinsamen und lebendigen, kreativen und spannenden, generationenübergreifenden und offenen Raum zu verwandeln.

Programm :

19.30 Uhr: Le parasite circus (Cie têtes de mules) Cirque-Théâtre forain (Zirkus-Theater) Dauer 50 Min

Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

21.30 Uhr: Die Fanfare du Minervois.

kostenlos für alle unter 18 Jahren!

Italiano :

Tutti gli artisti di St-Michel-de-Lanès, professionisti e non, in collaborazione con l’associazione La Marèla, presentano il festival: Saint-Michel-de-l’Art!

Abbiamo così ideato una giornata di spettacoli e mostre per far vivere a tutti l’arte in tutte le sue forme in un contesto rurale. Nel corso degli anni, il festival è cresciuto e si è sviluppato. Oggi offriamo una serata di apertura il venerdì e un’intera giornata il sabato, con un programma sempre diverso ed eclettico.

Per l’occasione, il cuore del villaggio e le sue stradine, gli spazi verdi e gli angoli sono lo scenario naturale per una serie di spettacoli di breve durata e mostre di ogni genere, un invito a vagare a piacimento. La missione del nostro festival è trasformare lo spazio pubblico in uno spazio condiviso, vivace, creativo ed emozionante, aperto a tutte le generazioni.

Programma :

19.30: Le parasite circus (Cie têtes de mules) Circo e teatro da fiera Durata 50 min

Per tutte le età a partire dagli 8 anni.

21.30: La fanfara del Minervois.

gratuito per i minori di 18 anni!

Espanol :

Todos los artistas de St-Michel-de-Lanès, tanto profesionales como aficionados, en colaboración con la asociación La Marèla, presentan el festival: ¡Saint-Michel-de-l’Art!

Una jornada de espectáculos y exposiciones para dar vida al arte en todas sus formas, al alcance de todos y en un entorno rural. A lo largo de los años, el festival ha ido creciendo y desarrollándose. Hoy en día, ofrecemos una noche de apertura el viernes y una jornada completa el sábado, con un programa ecléctico y siempre cambiante.

Para la ocasión, el corazón del pueblo y sus callejuelas, espacios verdes y recovecos son el escenario natural de un sinfín de espectáculos breves y exposiciones de todo tipo, una invitación a deambular hasta saciarse. La misión de nuestro festival es transformar el espacio público en un espacio compartido, vivo, creativo y emocionante, abierto a todas las generaciones.

Programa :

19.30 h: El circo parásito (Cie têtes de mules) Circo y teatro de feria Duración 50 min

A partir de 8 años.

21.30 h: La fanfarria del Minervois.

gratis para menores de 18 años

L’événement FESTIVAL SAINT-MICHEL DE L’ART Saint-Michel-de-Lanès a été mis à jour le 2025-08-05 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois