FESTIVAL SAINT-MICHEL DE L’ART Saint-Michel-de-Lanès

Saint-Michel-de-Lanès Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 21:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Tous les artistes de St-Michel-de-Lanès, professionnels et amateurs, en collaboration avec l’association La Marèla, vous présentent le festival Saint-Michel-de-l’Art !

Alors nous avons proposé une journée de spectacles et d’expositions pour que vive l’art sous toutes ses formes et pour tous en milieu rural. Au fil des années le festival a grandi et s’est développé. Aujourd’hui nous vous proposons une soirée d’inauguration, le vendredi, et une journée entière le samedi avec une programmation toujours renouvelée et éclectique.

Pour l’occasion, le cœur du village et ses petites ruelles, ses espaces verts et ses recoins sont le décor naturel de nombreux spectacles en formes courtes et expositions en tous genres, comme une invitation à déambuler au gré des envies et des plaisirs. Transformer l’espace public en un espace partagé et animé, créatif et passionnant, inter-générationnel et ouvert, telle est la mission de notre festival .

Programme

– de 11H à 19h quand la pluie s’est mise à parler Cie la première fois

– 11h15 Schlöf Cie le poisson soluble

– 12h Requie’m Placide Cie cépadulux

– La médiathèque éphémère Toute la journée dans le parc de la vierge, la médiathèque éphémère vous accueille pour buller, lire ou se faire lire, jouer.

– 14h vernissage de l’exposition

– 15h Jacuzzi Cie Nimù

– 16h La rencontre Cie Un Instante

– 17h Trio La clé des cordes

– 17h30 Pour Hêtre Cie leto

– 18h30 Boris sur les planches Cie alchymère

– de 17h30 à 20h30 DJ Popissimo

– 21h30 Zdraveï

– 23h DJ Sets DJ pasteq + DJ Guizmo

Gratuit pour les moins de 18 ans !

Saint-Michel-de-Lanès 11410 Aude Occitanie +33 6 31 73 77 67 saintmicheldelart@gmail.com

English :

All the artists of St-Michel-de-Lanès, professional and amateur, in collaboration with the association La Marèla, present the festival: Saint-Michel-de-l’Art!

So we’ve come up with a day of shows and exhibitions to bring art in all its forms to life for everyone in a rural setting. Over the years, the festival has grown and developed. Today, we’re offering an inaugural evening on Friday, and a full day on Saturday, with an ever-changing and eclectic program.

For the occasion, the heart of the village, with its narrow streets, green spaces and nooks and crannies, is the natural backdrop for numerous short-form shows and exhibitions of all kinds, an invitation to wander to your heart’s content. Our festival’s mission is to transform the public space into a shared, lively, creative and exciting space, open to all generations.

Program :

– 11am to 7pm: Quand la pluie s?est mise à parler Cie la première fois

– 11:15 am: Schlöf Cie le poisson soluble

– 12pm: Requie’m Placide Cie cépadulux

– La médiathèque éphémère: All day long in the Parc de la Vierge, the Médiathèque Éphémère welcomes you to bubble, read or be read to, and play.

– 2pm: exhibition opening

– 3pm: Jacuzzi Cie Nimù

– 4pm: La rencontre Cie Un Instante

– 5pm: Trio La clé des cordes

– 5:30pm: Pour Hêtre Cie leto

– 6:30pm: Boris sur les planches Cie alchymère

– 5:30 pm to 8:30 pm: DJ Popissimo

– 9:30 pm: Zdraveï

– 11pm: DJ Sets DJ pasteq + DJ Guizmo

Free for under-18s!

German :

Alle Künstler aus St-Michel-de-Lanès, Profis und Amateure, präsentieren Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein La Marèla das Festival: Saint-Michel-de-l’Art!

Also haben wir einen Tag mit Aufführungen und Ausstellungen vorgeschlagen, um die Kunst in all ihren Formen und für alle im ländlichen Raum zum Leben zu erwecken. Im Laufe der Jahre ist das Festival gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Heute bieten wir Ihnen einen Eröffnungsabend am Freitag und einen ganzen Tag am Samstag mit einem stets erneuerten und eklektischen Programm.

Zu diesem Anlass sind das Dorfzentrum und seine kleinen Gassen, Grünflächen und Ecken die natürliche Kulisse für zahlreiche Aufführungen in Kurzformen und Ausstellungen aller Art, wie eine Einladung, nach Lust und Laune zu flanieren und zu genießen. Die Aufgabe unseres Festivals ist es, den öffentlichen Raum in einen gemeinsamen und lebendigen, kreativen und spannenden, generationenübergreifenden und offenen Raum zu verwandeln.

Programm :

– von 11 bis 19 Uhr: quand la pluie s?est en mis à parler Cie la première fois

– 11:15 Uhr: Schlöf Cie le poisson soluble

– 12 Uhr: Requie’m Placide Cie cépadulux

– Die vergängliche Mediathek: Den ganzen Tag lang empfängt Sie im Parc de la vierge die vergängliche Mediathek, um zu plaudern, zu lesen oder sich lesen zu lassen und zu spielen.

– 14h: Vernissage der Ausstellung

– 15 Uhr: Jacuzzi Cie Nimù

– 16 Uhr: Die Begegnung Cie Un Instante

– 17h: Trio La clé des cordes (Der Saitenschlüssel)

– 17.30 Uhr: Pour Hêtre Cie leto

– 18:30 Uhr: Boris auf den Brettern Cie alchymère

– 17.30 bis 20.30 Uhr: DJ Popissimo

– 21.30 Uhr: Zdraveï

– 23 Uhr: DJ Sets DJ pasteq + DJ Guizmo

Kostenlos für alle unter 18 Jahren!

Italiano :

Tutti gli artisti di St-Michel-de-Lanès, professionisti e non, in collaborazione con l’associazione La Marèla, presentano il festival: Saint-Michel-de-l’Art!

Abbiamo così ideato una giornata di spettacoli e mostre per far vivere a tutti l’arte in tutte le sue forme in un contesto rurale. Nel corso degli anni, il festival è cresciuto e si è sviluppato. Oggi offriamo una serata di apertura il venerdì e un’intera giornata il sabato, con un programma sempre diverso ed eclettico.

Per l’occasione, il cuore del villaggio e le sue stradine, gli spazi verdi e gli angoli sono lo scenario naturale per una serie di spettacoli di breve durata e mostre di ogni genere, un invito a vagare a piacimento. La missione del nostro festival è trasformare lo spazio pubblico in uno spazio condiviso, vivace, creativo ed emozionante, aperto a tutte le generazioni.

Il programma :

– dalle 11.00 alle 19.00: Quand la pluie s?est mise à parler Cie la première fois

– 11:15: Schlöf Cie le poisson soluble

– 12:00: Requie’m Placide Cie cépadulux

– La mediateca temporanea: per tutto il giorno, nel Parc de la Vierge, la mediateca temporanea vi accoglie per rilassarvi, leggere o essere letti e giocare.

– 14:00: anteprima della mostra

– ore 15.00: Jacuzzi Cie Nimù

– ore 16.00: La rencontre Cie Un Instante

– ore 17.00: Trio La clé des cordes

– ore 17.30: Pour Hêtre Cie leto

– 18.30: Boris sur les planches Cie alchymère

– dalle 17.30 alle 20.30: DJ Popissimo

– 21.30: Zdraveï

– 23.00: DJ Set DJ pasteq + DJ Guizmo

Gratuito per i minori di 18 anni!

Espanol :

Todos los artistas de St-Michel-de-Lanès, tanto profesionales como aficionados, en colaboración con la asociación La Marèla, presentan el festival: ¡Saint-Michel-de-l’Art!

Una jornada de espectáculos y exposiciones para dar vida al arte en todas sus formas, al alcance de todos y en un entorno rural. A lo largo de los años, el festival ha ido creciendo y desarrollándose. Hoy en día, ofrecemos una noche de apertura el viernes y una jornada completa el sábado, con un programa ecléctico y siempre cambiante.

Para la ocasión, el corazón del pueblo y sus callejuelas, espacios verdes y recovecos son el escenario natural de un sinfín de espectáculos breves y exposiciones de todo tipo, una invitación a deambular hasta saciarse. La misión de nuestro festival es transformar el espacio público en un espacio compartido, vivo, creativo y emocionante, abierto a todas las generaciones.

El programa :

– de 11:00 a 19:00: Quand la pluie s?est mise à parler Cie la première fois

– 11h15: Schlöf Cie le poisson soluble

– 12h: Requie’m Placide Cie cépadulux

– La mediateca temporal: durante todo el día, en el Parque de la Vierge, la mediateca temporal le acoge para que se relaje, lea o le lean y juegue.

– 14.00 h: preestreno de la exposición

– 15.00 h: Jacuzzi Cie Nimù

– 16.00 h: La rencontre Cie Un Instante

– 17.00 h: Trío La clé des cordes

– 17.30 h: Pour Hêtre Cie leto

– 18.30 h: Boris sur les planches Cie alchymère

– 17.30 h a 20.30 h: DJ Popissimo

– 21.30 h: Zdraveï

– 23.00 h: DJ Sets DJ pasteq + DJ Guizmo

Gratis para menores de 18 años

