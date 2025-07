Festival Saint Sul’Pittoresque Saint-Sulpice-d’Excideuil

Festival Saint Sul’Pittoresque Saint-Sulpice-d’Excideuil samedi 19 juillet 2025.

Festival Saint Sul’Pittoresque

Salle polyvalente Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

2025-07-19

La Cie Pittoresque organise son premier FESTIVAL !

Du spectacle, du cirque, du feu, des clowns, des costumes, un concert, un DJ-set et un chapiteau !

10h30, ouverture des portes, café Brassens

11h30, Brassens à la folie

14h30, l’histoire qui conte

15h30, initiation cirque

16h, concours Miss & Mister Pittoresque

17h, El Chuflini

18h, scène ouverte (demandez des infos pour participer)

19h, jam

20h30, concert Big Ed and the Red Balls

22h30, Ritual

23h, DJ set

Costumerie à prix libre, restauration, buvette et marchés d’artisans locaux.

Et pour les plus motivés, stage de cirque les 16, 17 et 18 juillet.

Salle polyvalente Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 42 39

English : Festival Saint Sul’Pittoresque

Cie Pittoresque organizes its first FESTIVAL!

A festival of shows, circus, fire, clowns, costumes, a concert, a DJ-set and a big top!

Circus initiation, entertainment, costumery, refreshments and local craft markets.

No dogs allowed.

German : Festival Saint Sul’Pittoresque

Die Cie Pittoresque organisiert ihr erstes FESTIVAL!

Ein Festival mit Show, Zirkus, Feuer, Clowns, Kostümen, einem Konzert, einem DJ-Set und einem Zelt!

Zirkuseinführungen, Animationen, Kostüme, Essen, Trinken und Märkte mit lokalen Handwerkern.

Hunde sind nicht erlaubt.

Italiano :

La Cie Pittoresque organizza il suo primo FESTIVAL!

Un festival di spettacoli, circo, fuoco, clown, costumi, un concerto, un DJ-set e un tendone!

Introduzione al circo, intrattenimento, costumi, cibo, rinfreschi e mercatini di artigianato locale.

I cani non sono ammessi.

Espanol : Festival Saint Sul’Pittoresque

¡Cie Pittoresque organiza su primer FESTIVAL!

Un festival de espectáculos, circo, fuego, payasos, disfraces, un concierto, un DJ-set y ¡una carpa gigante!

Iniciación al circo, espectáculos, disfraces, comida, refrescos y mercado de artesanía local.

No se admiten perros.

