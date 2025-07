Festival Saint-Yan Scintillant Saint-Yan

Rue Jules Ferry Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

FESTIVAL / THÉÂTRE / AOÛT / VILLAGE

Le festival de théâtre Saint-Yan Scintillant est né en 2014, de l’initiative du collectif d’acteurs La Cohorte. Ce rendez-vous culturel local rassemble, le temps d’un week-end, une programmation de spectacles courts (20 à 30 minutes) au bourg de Saint-Yan (71).

Alors que nous nous tournons vers la douzième édition, le Festival Saint-Yan Scintillant continue d’offrir une expérience unique à chaque spectateur. Chaque proposition artistique est présentée plusieurs fois, permettant à chacun de composer son propre parcours au fil du week-end, à son rythme, en déambulant de spectacle en spectacle. Les espaces du quotidien se métamorphosent en lieux de représentation, invitant à redécouvrir le village avec un regard neuf.

L’équipe de l’association Saint-Yan Scintillant a aujourd’hui pour ambition de s’affirmer comme un véritable lieu de diffusion avec une culture exigeante et tournée vers son public, de plus en plus nombreux. .

Rue Jules Ferry Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté styan.scintillant@gmail.com

