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FESTIVAL SAINTE ROCK 6MIC Aix En Provence

FESTIVAL SAINTE ROCK 6MIC Aix En Provence

FESTIVAL SAINTE ROCK 6MIC Aix En Provence vendredi 24 avril 2026.

Lieu : 6MIC

Adresse : 160 RUE PASCAL DUVERGER

Ville : 13090 Aix En Provence

Département : 13

Début : 2026-04-24

Fin : 2026-04-24

Heure de début : 17:30

FESTIVAL SAINTE ROCK Début : 2026-04-24 à 17:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13

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