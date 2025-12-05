FESTIVAL SAINTE TARTINE Montpellier

FESTIVAL SAINTE TARTINE

Ne manquez pas le Festival Sainte Tartine le 30 janvier 2026 au Marché Gare (M.I.N) de Montpellier

Près de 30 chefs sont prêts à réinventer la tartine pour une nouvelle édition haute en saveurs !

Cette soirée gourmande mettra en scène les meilleurs chefs d’Occitanie, invités à transformer la tartine symbole de convivialité en véritable création gastronomique. Le temps fort sera le Grand Tartinage Artistique, qui lancera les dégustations de tartines originales, conçues pour mettre en valeur les produits locaux.

Plus qu’un simple rendez-vous culinaire, la Sainte-Tartine est aussi un moment de rencontre avec les producteurs et artisans de la région. Des dégustations de Vins de Pays d’Oc et des échanges avec les exposants viendront compléter cette célébration du savoir-faire montpelliérain.

Billetterie en ligne le 15 décembre 2025 .

Avenue du Marché Gare Montpellier 34070 Hérault Occitanie bonjour@saintetartine.fr

English :

Don’t miss the Sainte Tartine Festival on January 30, 2026 at the Marché Gare (M.I.N) in Montpellier

