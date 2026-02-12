FESTIVAL SAKURA Montpellier
FESTIVAL SAKURA Montpellier dimanche 8 mars 2026.
FESTIVAL SAKURA
15 Place de Zeus Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-08
Préparez vos cosplays, chargez vos manettes et révisez vos classiques
Le Festival Sakura débarque pour une journée 100 % culture japonaise & pop culture !
Cosplay & univers manga
Jeux vidéo rétro & modernes
Manga, anime & culture otaku
Animations immersives
Stands geeks & créateurs passionnés
Entrée 5 € parce que l’otaku doit aussi manger des ramen .
15 Place de Zeus Montpellier 34000 Hérault Occitanie rk@abccatch.com
English :
Get your cosplays ready, load up your controllers and brush up on your classics!
The Sakura Festival arrives for a day of 100% Japanese & pop culture!
