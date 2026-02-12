FESTIVAL SAKURA

15 Place de Zeus Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

Date(s) :

Préparez vos cosplays, chargez vos manettes et révisez vos classiques

Le Festival Sakura débarque pour une journée 100 % culture japonaise & pop culture !

FESTIVAL SAKURA MONTPELLIER

Dimanche 8 Mars

De 10h 18h

Salle Pelloutier

15 Place Zeus, 34000 Montpellier

Cosplay & univers manga

Jeux vidéo rétro & modernes

Manga, anime & culture otaku

Animations immersives

Stands geeks & créateurs passionnés

Entrée 5 € parce que l’otaku doit aussi manger des ramen .

15 Place de Zeus Montpellier 34000 Hérault Occitanie rk@abccatch.com

English :

Get your cosplays ready, load up your controllers and brush up on your classics!

The Sakura Festival arrives for a day of 100% Japanese & pop culture!

