Festival Salé Perché Nort-sur-Erdre
Parking boulevard Paul Doumer Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Spectacles dans les marais salants, sur l’eau et dans les airs
Parking boulevard Paul Doumer Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Shows in the salt marshes, on the water and in the air
German :
Spektakel in den Salzgärten, auf dem Wasser und in der Luft
Italiano :
Spettacoli nelle paludi salmastre, sull’acqua e nell’aria
Espanol :
Espectáculos en las marismas, en el agua y en el aire
L’événement Festival Salé Perché Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-29 par Pays Erdre Canal Forêt