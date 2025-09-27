Festival Salé Perché Nort-sur-Erdre

Festival Salé Perché

Parking boulevard Paul Doumer Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27

Spectacles dans les marais salants, sur l’eau et dans les airs

English :

Shows in the salt marshes, on the water and in the air

German :

Spektakel in den Salzgärten, auf dem Wasser und in der Luft

Italiano :

Spettacoli nelle paludi salmastre, sull’acqua e nell’aria

Espanol :

Espectáculos en las marismas, en el agua y en el aire

