Festival Salsa Campo RISCLE Riscle

17éme édition du Festival Salsa Campo.

Vous cherchez un lieu d’exubérance, de contraste où la folie est permise ?

Alors préparez-vous à un évènement unique où toutes vos danses favorites (Salsa, Bachata, Rock et West Coast Swing ) rencontrent le faste du Baroque.

Une large palette de stages vous sera proposée toute l’après-midi par des professeurs, à la fois déjantés, sérieux, pédagogiques et professionnels.

Et à la nuit tombée, laissez-vous emporter dans un univers poudré où dentelles, costumes, masques et rythmes endiablés s’uniront pour vous faire vivre une soirée inoubliable.

Bienvenue dans la FOLIE BAROQUE !

Profs

• Aliuska Barrientos (Cuba/Paris).

• Yordanis Aguero Delgado (Cuba/Toulouse).

• Mona Eide (Norvège/Bayonne).

• MarieG (France/Tarbes).

• Caro’Lina La Muneca (France/Riscle).

Dj’s

• La Tremenda (Salsa)

• Ricardo (Bachata)

• Jean-Philippe (Rock)

Tarifs

~ 1h de stage = 15€

~ 2h de stage = 30€

~ 3h de stage = 42€

~ 4h de stage = 54€

~ Full Pass = 60h (stage et soirée)

~ Soirée = 10€

Lieu

– 3 lieux de stage

* Halle de Riscle.

* Salle du Dojo.

* Salle du château d’eau.

– 2 Salles pour la soirée.

* Halle de Riscle.

Horaires

– Stage 13h30/18h30.

– Soirée 21h30

Des douches et vestiaires vous seront mis à disposition à la salle du château d’eau.

.

RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 33 31 19 99 salsacampo@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

17th edition of the Festival Salsa Campo.

Looking for a place of exuberance and contrast, where madness is allowed?

Then get ready for a unique event where all your favorite dances (Salsa, Bachata, Rock and West Coast Swing) meet the splendor of the Baroque.

A wide range of courses will be on offer all afternoon, taught by instructors who are at once wacky, serious, educational and professional.

And when night falls, let yourself be carried away into a powdery universe where lace, costumes, masks and frenzied rhythms combine to make for an unforgettable evening.

Welcome to the FOLIE BAROQUE!

? Teachers

? Aliuska Barrientos (Cuba/Paris).

? Yordanis Aguero Delgado (Cuba/Toulouse).

? Mona Eide (Norway/Bayonne).

? MarieG (France/Tarbes).

? Caro’Lina La Muneca (France/Riscle).

? Dj’s

? La Tremenda (Salsa)

? Ricardo (Bachata)

? Jean-Philippe (Rock)

? Prices

~ 1h workshop = 15?

~ 2h workshop = 30?

~ 3h course = 42?

~ 4h course = 54?

~ Full Pass = 60h (course and evening)

~ Evening = 10?

? Location

? 3 locations

* Halle de Riscle.

* Dojo hall.

* Water tower hall.

? 2 rooms for the evening.

* Riscle hall.

? Opening hours

– Workshop: 1:30pm/6:30pm.

– Evening: 9:30pm

Showers and changing rooms are available in the water tower hall.

