Festival Saluterre 1ère journée Rue Jacques Prévert Trégunc

Festival Saluterre 1ère journée

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

18h 19h30 Table ronde L’océan et nous.

Avec Isabelle Autissier, Didier Gascuel.

21h-22h30

Projection.

L’océan vu du coeur.

Film de Iolande Cadrin-Rossignol.

Ouvert à tous.

Réservation conseillée.

Participation libre. .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93

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English : Festival Saluterre 1ère journée

L’événement Festival Saluterre 1ère journée Trégunc a été mis à jour le 2026-03-12 par OTC CCA