Festival Saluterre 1ère journée Rue Jacques Prévert Trégunc
Festival Saluterre 1ère journée Rue Jacques Prévert Trégunc vendredi 10 avril 2026.
Festival Saluterre 1ère journée
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
18h 19h30 Table ronde L’océan et nous.
Avec Isabelle Autissier, Didier Gascuel.
21h-22h30
Projection.
L’océan vu du coeur.
Film de Iolande Cadrin-Rossignol.
Ouvert à tous.
Réservation conseillée.
Participation libre. .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93
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English : Festival Saluterre 1ère journée
L’événement Festival Saluterre 1ère journée Trégunc a été mis à jour le 2026-03-12 par OTC CCA