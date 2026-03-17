Festival Saluterre 2ème journée Rue Jacques Prévert Trégunc

Festival Saluterre 2ème journée

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

10h30 12h

Projections.

Chaluts en péril

Film de Maturin Peschet.

A salmon nation

Film de Arthur Neumeier.

Charles Braine, pêcheur militant

Film de Virginie Goubier.

14h 16h

Table ronde La pêche en péril.

Avec Maxime De Lisle, Charles Braine, Catherine Le Gall, Dominique Pelletier.

17h 19h

Table ronde Le peuple de l’océan, du plancton aux cétacés.

Avec Marine Calmet, Pierre Mollo, Laurence Paoli, Alix Abautret.

20h30

Projection.

Les aires marines protégées, une imposture française.

Film de Jean-Pierre Canet.

Débat avec Didier Gascuel

Ouvert à tous.

Participation libre. .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93

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English : Festival Saluterre 2ème journée

L’événement Festival Saluterre 2ème journée Trégunc a été mis à jour le 2026-03-17 par OTC CCA