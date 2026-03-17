Festival Saluterre 2ème journée Rue Jacques Prévert Trégunc
Festival Saluterre 2ème journée Rue Jacques Prévert Trégunc samedi 11 avril 2026.
Festival Saluterre 2ème journée
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
10h30 12h
Projections.
Chaluts en péril
Film de Maturin Peschet.
A salmon nation
Film de Arthur Neumeier.
Charles Braine, pêcheur militant
Film de Virginie Goubier.
14h 16h
Table ronde La pêche en péril.
Avec Maxime De Lisle, Charles Braine, Catherine Le Gall, Dominique Pelletier.
17h 19h
Table ronde Le peuple de l’océan, du plancton aux cétacés.
Avec Marine Calmet, Pierre Mollo, Laurence Paoli, Alix Abautret.
20h30
Projection.
Les aires marines protégées, une imposture française.
Film de Jean-Pierre Canet.
Débat avec Didier Gascuel
Ouvert à tous.
Participation libre. .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93
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English : Festival Saluterre 2ème journée
L’événement Festival Saluterre 2ème journée Trégunc a été mis à jour le 2026-03-17 par OTC CCA