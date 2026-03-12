Festival Saluterre 3ème journée Rue Jacques Prévert Trégunc

Festival Saluterre 3ème journée

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

11h

Projection.

Against the tide (à contre courant).

Film de Sarvnik Kaur.

Table ronde La voile dans tous ses états.

Avec Roland Jourdain, Morgane Ursault Poupon, Niels Joyeux.

16h30 18h

Table ronde Du côté du rivage.

Avec Nathalie Delliou, Pauline Poisson, Marie Belorgey.

Réservations conseillées

Ouvert à tous. .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93

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English : Festival Saluterre 3ème journée

L’événement Festival Saluterre 3ème journée Trégunc a été mis à jour le 2026-03-12 par OTC CCA