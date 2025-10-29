Festival sans décoder création d’un mini jeu rétro Bibliothèque Quartier Livres La Clayette
Festival sans décoder création d’un mini jeu rétro Bibliothèque Quartier Livres La Clayette mercredi 29 octobre 2025.
Festival sans décoder création d’un mini jeu rétro
Bibliothèque Quartier Livres 1bis Impasse du Vieux Moulin La Clayette Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 17:30:00
2025-10-29
Programme un véritable jeu vidéo ! Collaboration, logique et créativité seront nécessaires pour écrire tes premières lignes de code, dessiner les graphismes et ajouter les sons avec Pico 8. Découvre ce qui se cache derrière les pixels de ton écran.
Intervenant Sylvain Ceccaldi, médiateur numérique
De 9 à 11 ans Places limitées sur réservation .
Bibliothèque Quartier Livres 1bis Impasse du Vieux Moulin La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 58 14 95 numerique@bsb71.fr
