Festival Sans Nom le festival du polar Mulhouse

Samedi 2025-10-18

2025-10-19

2025-10-18

Evènement incontournable pour les amateurs de polars, le Festival Sans Nom rassemble chaque année une trentaine d’auteurs. Vous y trouverez des projections de courts-métrages, des concours d’écriture, un prix littéraire, un concert, un atelier d’écriture, un apéro-littéraire et des animations pour le jeune public. Le programme complet sera à retrouver sur le site internet du festival.

16 rue de la Fonderie

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

English :

A not-to-be-missed event for thriller fans, the Festival Sans Nom brings together some thirty authors every year. You’ll find screenings of short films, writing competitions, a literary prize, a concert, a writing workshop, a literary aperitif and activities for young audiences. The full program can be found on the festival website.

German :

Das Festival Sans Nom ist ein Muss für Krimiliebhaber und versammelt jedes Jahr rund 30 Autoren. Es gibt Kurzfilmvorführungen, Schreibwettbewerbe, einen Literaturpreis, ein Konzert, einen Schreibworkshop, einen literarischen Aperitif und Veranstaltungen für das junge Publikum. Das vollständige Programm wird auf der Website des Festivals zu finden sein.

Italiano :

Evento imperdibile per gli appassionati di thriller, il Festival Sans Nom riunisce ogni anno una trentina di autori. Vi si svolgono proiezioni di cortometraggi, concorsi di scrittura, un premio letterario, un concerto, un laboratorio di scrittura, un aperitivo letterario ed eventi per il pubblico giovane. Il programma completo è disponibile sul sito del festival.

Espanol :

Cita ineludible para los amantes del thriller, el Festival Sans Nom reúne cada año a una treintena de autores. Habrá proyecciones de cortometrajes, concursos de escritura, un premio literario, un concierto, un taller de escritura, un aperitivo literario y actos para el público joven. Encontrará el programa completo en la página web del festival.

