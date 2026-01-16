Festival Sard : atelier crochet Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 25 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Durant cet atelier créatif, les participants s’essayent au crochet de motifs traditionnels palestiniens.

Avec Eva Moussafir, étudiante et membre de l’équipe organisatrice du festival Sard – 4èmes rencontres du cinéma palestinien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



