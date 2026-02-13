Festival Sard : atelier crochet, Bibliothèque Villejean, Rennes

Festival Sard : atelier crochet Mercredi 25 mars, 14h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T17:30:00+01:00

Avec Eva Moussafir, étudiante et membre de l’équipe organisatrice du festival Sard – 4èmes rencontres du cinéma palestinien.

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne

Durant cet atelier créatif, les participants s’essayent au crochet de motifs traditionnels palestiniens. atelier créatif tout public