FESTIVAL SAV’À GROOVER – Montaigut-sur-Save, 5 juin 2025 07:00, Montaigut-sur-Save.

Haute-Garonne

FESTIVAL SAV’À GROOVER Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-08

2025-06-05

Sav’à Groover 2025 4 jours de musique, de fête et de culture en Haute-Garonne !

Le Festival Sav’à Groover, organisé par l’association GuitarEnSave, revient rythmer les rives de la Save pour un long week-end de convivialité, de culture et de groove. Ce rendez-vous festif et familial met en lumière la richesse artistique régionale, avec une programmation éclectique et engagée.

Une programmation haute en couleurs

Jeudi Ciné-Concert « Nosferatu » Film muet de Murnau par deux musiciens de l’école de musique de Grenade.

Vendredi Concerts avec Freedoom & Atomic Ping Pong (groove, électro, surréalisme musical).

Samedi Animations itinérantes en journée, puis On s’appelle, Ze Tiubes et Tchaï Kolectiv, pour une soirée festive aux accents swing, funk et balkanique.

Dimanche: Spectacles jeune public par les compagnies Groenland Paradise et Vraiment Super.

Un festival à taille humaine, ancré dans son territoire

Né en 2009, le festival (anciennement nommé Festival GuitarEnSave) est porté par une équipe de 60 bénévoles fidèles.

Sa mission ? Favoriser la proximité entre artistes et public, promouvoir les talents locaux et valoriser les circuits courts, dans une démarche écoresponsable et inclusive. Avec près de 18 500 visiteurs cumulés, Sav’à Groover est un acteur culturel majeur dans la région. .

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 42 28 contact@guitarensave.fr

English :

Sav?à Groover 2025: 4 days of music, festivities and culture in Haute-Garonne!

German :

Sav?à Groover 2025: 4 Tage Musik, Party und Kultur in der Haute-Garonne!

Italiano :

Sav?à Groover 2025: 4 giorni di musica, feste e cultura in Alta Garonna!

Espanol :

Sav?à Groover 2025: ¡4 días de música, fiesta y cultura en Haute-Garonne!

