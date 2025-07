Festival Saveurs d’un soir saveurs « Cirque » Saint-Fargeol

Festival Saveurs d’un soir saveurs « Cirque » Saint-Fargeol jeudi 17 juillet 2025.

Festival Saveurs d’un soir saveurs « Cirque »

Le bourg Saint-Fargeol Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Samedi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

1 soirée = 2 spectacles

Organisé par la Compagnie La Volga, avec le soutien de la Mairie de Saint-Fargeol.

Le bourg Saint-Fargeol 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

1 evening = 2 shows

Organized by Compagnie La Volga, with the support of the Mairie de Saint-Fargeol.

German :

1 Abend = 2 Aufführungen

Organisiert von der Compagnie La Volga, mit der Unterstützung des Rathauses von Saint-Fargeol.

Italiano :

1 serata = 2 spettacoli

Organizzato dalla Compagnie La Volga, con il sostegno del Comune di Saint-Fargeol.

Espanol :

1 velada = 2 espectáculos

Organizado por la Compagnie La Volga, con el apoyo del Ayuntamiento de Saint-Fargeol.

