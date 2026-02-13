Festival Saveurs Théâtrales Salle des fêtes Adèle Clément Puy-Saint-Martin
Salle des fêtes Adèle Clément Place de la Mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 10 – 10 – 40 EUR
Pass 4 jours 40€ Soirée complète 16€ 1 spectacle 10€
Début : 2026-03-26 17:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Venez découvrir le festival Saveurs Théâtrales à la salle des fêtes de Puy-Saint-Martin !
Salle des fêtes Adèle Clément Place de la Mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
English :
Come and discover the Saveurs Théâtrales festival at the Puy-Saint-Martin village hall!
