Festival Saveurs Théâtrales Salle des fêtes Adèle Clément Puy-Saint-Martin

Festival Saveurs Théâtrales

Salle des fêtes Adèle Clément Place de la Mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Pass 4 jours 40€ Soirée complète 16€ 1 spectacle 10€

Début : 2026-03-26 17:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Venez découvrir le festival Saveurs Théâtrales à la salle des fêtes de Puy-Saint-Martin !

Salle des fêtes Adèle Clément Place de la Mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

Come and discover the Saveurs Théâtrales festival at the Puy-Saint-Martin village hall!

