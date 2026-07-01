FESTIVAL SAYRAC VA JOUER DEHORS, salle des fêtes de Sayrac, Villemur-sur-Tarn
vendredi 28 août 2026 · salle des fêtes de Sayrac · Villemur-sur-Tarn
Informations pratiques
FESTIVAL SAYRAC VA JOUER DEHORS 28 et 29 août salle des fêtes de Sayrac Haute-Garonne
entrée libre et gratuite, bar et restauration, parking
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:30:00+02:00
Comme chaque année, le festival « sayrac va jouer dehors » vous propose 2 soirées festives et musicales les 28 et 29 aout 2026, sous le signe de la bonne humeur ! bar et restautation sur place
salle des fêtes de Sayrac Route des écoles 31340 VILLEMUR SUR TARN Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « festivalvajouerdehors@gmail.com »}]
Festival de musique festival musique
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