Festival scène au vert Bouvron Bouvron

Rue de la fontaine Bouvron Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir le festival Scène au Vert de Man’ok & Cie !

Le festival se déroule sur deux jours et dispose de nombreuses activités à découvrir !

Au programme

-10h30 toute la journée Impressions végétales

-11h 12h Lectures poétiques et musicales sur le thème de la forêt

-12h Repas partagé tiré du sac avec barbecure mis à disposition

-13h30 18h Spectacle, ateliers, concerts

Parade satinée Le trio de danseurs.es s’inspire des parades nuptiales des oiseaux pour nous séduire avec leurs différentes chorégraphies ! Un jeu autour du bleu…

Scène ouverte Danse, musique, écriture, art graphique… Vous pratiquez une discipline artistique que vous souhaitez faire découvrir au public du festival ?

Ateliers de dans Hip Hop Initiations pour adultes et enfants à partir de 6 ans

La Roulotte Un trio violon, accordéon, guitare et voix pour vibrer, chanter et danser sur des musiques balkaniques et tsiganes…

Inscriptions pour les ateliers auprès de l’association

Buvette sur place

En cas de pluie, une salle et des abris sont prévusTout public

Rue de la fontaine Bouvron 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 68 50 24

English :

Come and discover Man’ok & Cie’s Scène au Vert festival!

The festival takes place over two days, with plenty of activities to discover!

On the program:

-10:30 am all day: Plant impressions

-11am 12pm: Poetic and musical readings on the theme of the forest

-12pm: Shared sack lunch with barbecue provided

-1:30pm 6pm: Shows, workshops, concerts

Parade satinée: The trio of dancers take their inspiration from the birds’ nuptial parades to seduce us with their different choreographies! A play on blue…

Open stage: Dance, music, writing, graphic art… Do you have an artistic discipline you’d like to share with festival-goers?

Hip Hop dance workshops: Initiations for adults and children aged 6 and over

La Roulotte: A trio of violin, accordion, guitar and vocals to vibrate, sing and dance to Balkan and Gypsy music…

Registration for workshops with the association

Refreshments on site

In case of rain, a hall and shelters will be provided

German :

Entdecken Sie das Festival Scène au Vert von Man’ok & Cie!

Das Festival findet an zwei Tagen statt und verfügt über zahlreiche Aktivitäten, die es zu entdecken gilt!

Auf dem Programm stehen:

-10.30 Uhr ganztägig: Pflanzendrucke

-11h 12h: Poetische und musikalische Lesungen zum Thema Wald

-12h: Gemeinsames Essen aus dem Beutel mit bereitgestelltem Barbecue

-13:30 18:00 Uhr: Aufführungen, Workshops, Konzerte

Parade satinée: Das Tänzertrio lässt sich von der Balz der Vögel inspirieren und verführt uns mit ihren verschiedenen Choreografien! Ein Spiel rund um die Farbe Blau…

Offene Bühne: Tanz, Musik, Schreiben, Grafik… Sie üben eine Kunstdisziplin aus, die Sie dem Festivalpublikum vorstellen möchten?

Ateliers de dans Hip Hop: Einführungen für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

La Roulotte: Ein Trio aus Geige, Akkordeon, Gitarre und Stimme, das zu Balkan- und Zigeunermusik vibriert, singt und tanzt…

Anmeldungen für die Workshops beim Verein

Erfrischungsgetränke vor Ort

Für den Fall, dass es regnet, stehen ein Raum und Unterkünfte zur Verfügung

Italiano :

Venite a scoprire il festival Scène au Vert organizzato da Man’ok & Cie!

Il festival si svolge nell’arco di due giorni e prevede molte attività da scoprire!

In programma:

-10.30 tutto il giorno: Impressioni vegetali

-11.00-12.00: letture poetiche e musicali sul tema del bosco

-ore 12: pranzo al sacco con barbecue

-13.30-18.00: Spettacoli, laboratori e concerti:

Parade satinée: il trio di ballerini si ispira ai rituali di corteggiamento degli uccelli e ci seduce con le sue diverse coreografie! Un gioco di blu…

Palcoscenico aperto: danza, musica, scrittura, arte grafica… Avete una disciplina artistica che vorreste condividere con gli spettatori del festival?

Laboratori di danza Hip Hop: iniziazioni per adulti e bambini dai 6 anni in su

La Roulotte: un trio di violino, fisarmonica, chitarra e voce per vibrare, cantare e ballare la musica balcanica e gitana…

Iscrizione ai laboratori dell’associazione

Rinfresco in loco

In caso di pioggia, sono previsti una sala e dei ripari

Espanol :

Venga a descubrir el festival Scène au Vert, organizado por Man’ok & Cie

El festival dura dos días y ofrece numerosas actividades para descubrir

En el programa:

-10.30 h todo el día: Impresiones vegetales

-11.00 12.00: Lecturas poéticas y musicales sobre el tema del bosque

-12.00 h: Almuerzo para llevar con barbacoa

-13.30 h 18 h: Espectáculos, talleres y conciertos

Desfile satinado: el trío de bailarinas se inspira en los rituales de cortejo de los pájaros y nos seduce con sus diferentes coreografías Un juego sobre el azul…

Escenario abierto: Danza, música, escritura, artes gráficas… ¿Tiene alguna disciplina artística que le gustaría compartir con los asistentes al festival?

Talleres de danza Hip Hop: Iniciación para adultos y niños a partir de 6 años

La Roulotte: Un trío de violín, acordeón, guitarra y voz para vibrar, cantar y bailar al ritmo de la música balcánica y gitana…

Inscripción en los talleres de la asociación

Refrescos in situ

En caso de lluvia, se habilitará una sala y refugios

