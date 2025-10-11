Festival Scène Express La Camillienne PARIS

11 et 12 octobre 2025 , la compagnie Gepetto vous propose la troisième édition du Festival Scène Express à la Camillienne à Paris 12.

37 spectacles de 5 à 15 minutes maximum sont proposés pour tous les publics : à partir de 2 ans, familiaux ou interdits aux moins de 16 ans, le choix est large !

Les pièces sont issues d’un appel à texte organisé en partenariat avec la Librairie Théâtrale de Paris et les éditions Quatrième Mur. Un recueil sera publié et proposé lors du festival.

Cette année, le thème est le Sport. Les autrices et auteurs ainsi que plusieurs collégien.ne.s ont relevé le défi et nous proposent des univers et sujets aussi variés que passionnants : l’Histoire de la naissance du Tour de France, le handicap dans le sport, les supporters…

En nocturne le samedi 11 octobre à 20h30, Match d’impro qui opposera Les Malades de l’Imaginaire et la Ligue d’Improvisation de Paris !

Prenez votre ticket pour le Scène express et parcourez les salles et les spectacles à votre guise.

37 spectacles de 15 minutes maximum interprétés dans des lieux singuliers du quotidien : Bureaux, Dojo, Théâtre, Vestiaires, Toilettes…

A partir de 2 ans, tout public ou interdit aux moins de 16 ans, il y en a pour tous les goûts.



Les 11 et 12 octobre 2025 à la Camillienne, Paris 12

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 14h00 à 22h30

payant

Pass 1 jour ou week-end, plusieurs tarifs pour toute la famille sont proposés.

Tout public.

La Camillienne 12, rue des meuniers 75012 PARIS

https://www.compagniegepetto.com/festival-scene-express