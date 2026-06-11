Saint-Selve

Festival Scènes Buissonnières 2026

Centre ville de Saint-Selve Saint-Selve Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Saint-Selve accueillera du 3 au 5 juillet la 27e édition des Scènes Buissonnières, un rendez-vous culturel devenu incontournable sur le territoire.

Pendant trois jours, le festival fera vibrer la commune au rythme de 69 spectacles, portés par 37 compagnies et 350 artistes, dans une programmation où se croisent amateurs et professionnels, exigence artistique et esprit de partage.

Programme sur le site www.scenesbuissonnieres.com .

Centre ville de Saint-Selve Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 39 90 contact@scenesbuissonnieres.com

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English : Festival Scènes Buissonnières 2026

L’événement Festival Scènes Buissonnières 2026 Saint-Selve a été mis à jour le 2026-06-11 par Sud Bordeaux Tourisme