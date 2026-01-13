FESTIVAL SCÉNO THEATRE GARONNE Toulouse

FESTIVAL SCÉNO

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-31

2026-01-15

Le théâtre Garonne à Toulouse inaugure SCÉNO, un nouveau festival consacré à la scénographie, qui explore la manière dont le décor, l’espace et la lumière deviennent des forces créatives à part entière.

Le festival SCÉNO accueille ces artistes qui inventent des formes, ouvrent le plateau, esquissent par leurs gestes de nouvelles perspectives. Un décor n’est jamais neutre il contient déjà, en creux, une pièce à venir. C’est cette vision que porte SCÉNO.

Le festival invite des scénographes qui sont metteurs et metteuses en scène, plasticiennes et plasticiens, chorégraphes. Ce qu’ils ont en commun ? Le plateau, qu’ils réinventent sans cesse, chacun à leur manière. Au programme quatre spectacles, une installation, des rencontres en forme de dialogues pour partager leurs approches. Il y aura aussi des quarts d’heure scénographiques proposés par les étudiants de l’ENSATT. Et des bords de scènes. SCÉNO propose d’aborder le théâtre depuis ses fondations là où tout commence. .

Toulouse?s Théâtre Garonne inaugurates SCÉNO, a new festival dedicated to scenography, exploring how set, space and light become creative forces in their own right.

