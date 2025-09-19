Festival Scopitone – alys(alys)alys ASKIP Nantes

Festival Scopitone – alys(alys)alys ASKIP Nantes vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 20:00 – 21:30

Gratuit : oui

Ses sets sont des piratages. Reste à savoir si elle pirate les codes de la musique club avec sa démarche expérimentale, ou bien l’inverse. Qu’importe, le résultat est toujours un cheval de Troie qui contourne notre pare-feu mental et touche directement la zone du plaisir. Basée à Berlin depuis près de dix ans, la DJ brésilienne de 27 ans aime croiser ce qui ne devrait pas l’être. Se surnommant elle-même « faible capacité d’attention », elle peut enchaîner sans honte dancehall et hip hop avant de revisiter un tube pop façon breakbeat, puis revenir à une techno simple et efficace – et ce à n’importe quel tempo. Son instinct infaillible l’a déjà menée dans les clubs du monde entier, notamment depuis son intégration au programme européen multidisciplinaire Shape Platform. Ancienne membre du collectif Dry et proche des brésilien·nes Mamba Negra, elle a surtout trouvé sa place dans le maigre interstice entre bizarre et familier.

ASKIP Nantes 44200

https://stereolux.org/alysalysalys-19092025-1800