Festival Scopitone – Boum electro Magmaa Food Hall Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 17:00 – 20:00

Gratuit : oui Jeune Public

Le collectif FA7 Crew invite les enfants dès 7 ans à une boum electro spécialement pensée pour elles et eux. Une initiation en douceur à la musique électronique, dans un cadre adapté, avec des sets conçus pour faire découvrir le plaisir de danser et de partager un moment festif entre ami·es. Pendant que les enfants s’amusent sur le dancefloor, les parents peuvent profiter d’un espace à proximité pour boire un verre. Composé d’une dizaine de membres et d’un bon paquet de copaines, le collectif possède de multiples facettes qui lui permettent d’organiser toutes sortes d’événements, explorant un large spectre musical — de jour comme de nuit, en été comme en hiver, sous le soleil… ou même sous la pluie. FA7 affectionne particulièrement les formats longs et libres, conviviaux et bienveillants — comme ses fameux rendez-vous Faune, Canaps & Carpettes — où l’atmosphère musicale évolue naturellement au fil du temps. Chaque événement est pensé comme un espace inclusif, accueillant et ouvert à toutes et tous. L’autoproduction, le DIY et le réemploi sont les maîtres-mots du collectif, traduisant un engagement fort en faveur d’une créativité durable, sincère et ancrée dans le faire-ensemble. Doudou acceptés !

Magmaa Food Hall Nantes 44200

https://stereolux.org/boum-electro-20092025-1500