Festival Scopitone – Globoscope (2015) – Maxime Houot – Simo Cell Château des Ducs de Bretagne Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 21:00 – 23:00

Gratuit : non Gratuit

Pour fêter les 10 ans de Globoscope, installation lumière qui a fait le tour du monde (Etats-Unis, Chine, Angleterre…) Maxime Houot – Collectif Coin souhaite proposer une nouvelle narration à cette œuvre immersive composée d’une multitude de sphères lumineuses. A cette occasion, Il s’associe avec Simo Cell, DJ producteur originaire de Nantes et respecté de la scène électronique pour signer ensemble une nouvelle écriture pour l’installation. Ensemble, les deux artistes courbent le temps et l’espace à l’intérieur du Château des Ducs de Bretagne, invitant les spectateur·rices à faire l’expérience d’un environnement en perpétuelle mutation, à la fois épuré et troublant. Explorant les limites de sa propre perception, Maxime Houot, fondateur de la compagnie Collectif Coin, développe une pratique à la fois artisanale et conceptuelle. Chaque projet débute à l’atelier, par la fabrication d’un dispositif : le contact avec la matière et la machine se place alors au cœur de la démarche de l’artiste. Ce geste artisanal s’articule à une réflexion plus conceptuelle autour du temps suspendu, de la relativité du réel, de la numérisation du vide ou encore des interactions entre les humains et les machines. Collectif Coin a présenté plusieurs travaux à Stereolux dont EtSi… (2022) en collaboration avec le chorégraphe Rachid Ouramdane ou Cyclique (2013) à l’occasion du festival Scopitone. Simo Cell, DJ et producteur respecté de la scène underground électronique originaire de Nantes, se distingue par un style unique mêlant influences UK et électronique, et est reconnu pour ses sets imprévisibles et ses collaborations internationales. Acclamé par la presse internationale et engagé pour une scène musicale plus écologique, il a lancé son label TEM?T en 2020 pour promouvoir l’avant-garde de la musique électronique française, tout en participant à des workshops pour développer les talents locaux.

Château des Ducs de Bretagne Nantes 44000