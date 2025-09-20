Festival Scopitone – Guedra Guedra Le Lieu Unique Nantes

Festival Scopitone – Guedra Guedra Le Lieu Unique Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 21:00 – 01:00

Gratuit : oui Gratuit

Peut-on « décoloniser » les musiques électroniques ? C’est tout l’objectif de Guedra Guedra : en détournant des machines pensées pour la musique occidentale, le Marocain les force à s’adapter aux musiques africaines. Ainsi, son second album MUTANT se base sur des field recordings réalisés au Maroc mais aussi en Tanzanie ou en Guinée, au plus proche d’une expression authentique. Sur scène, son masque s’inspire des voiles des chanteuses Zayanes dans l’Atlas. Plus que les sons, il veut transmettre l’esprit, la vitalité même, de cette musique. C’est seulement ensuite qu’il l’adapte à un autre univers : le dancefloor. House, footwork ou trip hop deviennent naturellement la porte d’entrée vers des polyrythmies denses, familières et déroutantes. Ainsi, il oriente le regard vers une autre Afrique, racontée par ses habitant·es. Un nouveau dialogue s’ouvre – par la danse.Bamba Crew est un Collectif de Djs Nantais & worldwide, abolissant les frontières sonores. Chantal’s Secret est une DJ Nantaise qui diffuse les musiques des scènes émergentes et club underground du monde aussi nommées global dancefloor. Baile funk, bass music, batida, reggaeton, dembow, amapiano, afro-house, shatta ou encore ori deck, chaque set est une invitation à la découverte des nouveaux rythmes qui font vibrer le dancefloor mondial. Dosaï, artisan des ondes FM nantaises et membre du Bamba Crew, navigue entre sa Bretagne natale et les contrées préservées du monde pour écumer les sonorités métissées et électroniques les plus audacieuses. Une invitation à la transe collective combinée aux percussions Gqom, Kuduro, Footwork ou encore Mahraganat pour louvoyer le long des vibrations avant-gardistes du « Global Dancefloor ».

Le Lieu Unique Nantes 44000

