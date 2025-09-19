Festival Scopitone – Je suis une montagne – Eric Arnal-Burtschy Lieu unique Nantes

Festival Scopitone – Je suis une montagne – Eric Arnal-Burtschy Lieu unique Nantes vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 11:00 – 21:00

Gratuit : non

Et si l’on devenait montagne, un morceau de la nature?? Dans une expérience sensorielle totale, Éric Arnal-Burtschy creuse le sillon d’un travail au long cours sur notre rapport au monde. Un théâtre immersif, organique, où les éléments prennent corps. Suspendu dans une fine nacelle, rappelant des balançoires, les yeux clos, le public flotte au-dessus du sol. Autour, la chaleur circule, le vent souffle, la lumière éclate, le son vibre en trois dimensions. Dans Je suis une montagne, dernier volet d’une trilogie entamée avec Deep Are the Woods et Remains, Éric Arnal-Burtschy orchestre une immersion physique et poétique dans les flux du monde. Ici, la dramaturgie naît des sensations, de leur pouvoir d’évocation. Le corps devient le point de contact avec l’univers, traversé par ses matières, ses énergies, son temps. À la frontière des arts visuels, du rituel et de la performance, le spectacle propose une bascule?: ne plus représenter, mais incarner une autre manière d’être vivant, en devenant montagne, poussière, étoile. Expérience rare, presque chamanique, Je suis une montagne déploie un théâtre sans paroles, mais chargé d’infini.

Lieu unique Nantes 44013