Festival Scopitone – Les visites de l’exposition – tout public, enfants, LSF, audiodécrite Allée frida kahlo Nantes

Festival Scopitone – Les visites de l’exposition – tout public, enfants, LSF, audiodécrite Allée frida kahlo Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 18:30 – 19:30

Gratuit : non Gratuit sur inscription

Ces visites guidées de l’exposition sont à destination du grand public. Elles seront assurées par les Têtes Renversantes, médiatrices culturelles, qui proposeront d’aborder les œuvres d’un point de vue pédagogique et artistique.Tout public, à partir de 12 ansDurée : 1hLes horaires— ven. 19 sept. : départ à 19h00— sam. 20 sept. : départ à 14h30 & 18h30— dim. 21 sept. : départ à 14h30 Le festival propose des visites guidées des expositions à destination des enfants (sans accompagnant·e !).Enfants de 7 à 12 ansDurée : 45minLes horaires— sam. 20 sept. : départ à 11h30— dim. 21 sept. : départ à 11h30 Une visite à destination des personnes sourdes ou malentendantes qui partagent la langue des signes. Elle est menée par Les Têtes Renversantes, médiatrices culturelles, accompagnée par Vanessa, interprète en langue des signes (Api LSF) selon un parcours adapté.Durée : 1hLes horaires— samedi 20 septembre : départ à 11h30 Une visite de l’exposition selon un parcours adapté, en audiodescription, à destination des personnes aveugles ou malvoyantes.Durée : 1hLes horaires— vendredi 19 septembre : départ à 16hEn partenariat avec Pick Up

Allée frida kahlo Nantes 44276

https://stereolux.org/agenda/les-visites-de-lexposition