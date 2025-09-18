Festival Scopitone – Lisa More + Gaya OHM Town Nantes

Festival Scopitone – Lisa More + Gaya OHM Town Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 22:00 – 02:00

Gratuit : oui Gratuit

Une affaire de famille. C’est d’abord par son père, lui-même DJ et disquaire, que Lisa More découvre le monde de la techno. Très jeune, elle organise ses propres raves autour de sa ville de Clermont-Ferrand, avant de jouer dès 2016 dans le 101, club phare de la ville. Celui-ci devient vite son quartier général, son laboratoire, et surtout la maison de sa nouvelle famille – artistique cette fois. Là, elle développe une proposition bien à elle, entre techno, dubstep et breakbeats capables de mouvoir les corps les plus récalcitrants. Une identité remarquée, puisqu’elle est depuis 2024 programmatrice de la Machine du Moulin Rouge. Ses productions font entendre une sensibilité et un goût des textures profondes qui infusent dans ses mixes. Si la récente fermeture du 101 la laisse orpheline, elle sait maintenant voler de ses propres ailes. Et nous faire décoller avec elle. La terre va trembler à Ohm Town. Née de la scène techno de Beyrouth, et son fameux club B018, Gaya s’est installée à Nantes en 2023. S’imprégnant des styles de la ville, elle a musclé son electro en y injectant de fortes doses de bass music, drum’n’bass et trap. Fréquences basses et kicks massifs sont devenus sa marque de fabrique, l’amenant à vite trouver sa place comme membre du collectif Contre-Temps, et proche de Zone Rouge. Par ailleurs membre de l’Arab House Collective, entre Beyrouth et Berlin, et du collectif franco-libanais Peachpuff Bass Unit, elle a développé tout un réseau européen basé sur l’échange et l’émulsion collective. Oreilles aux aguets et cœur généreux, son attitude tire toute la scène vers le haut. Et nous offre d’excellentes soirées.

OHM Town Nantes 44100

https://stereolux.org/lisa-more-gaya-18092025-2000