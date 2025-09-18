Festival Scopitone – Matière Danse ASKIP Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 21:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit

Il n’est constitué que de groove. On se demanderait même si le musicien nantais a une existence physique, tant il cultive l’art de l’anti-promo. Actif depuis plus de dix ans, il émerge régulièrement dans divers événements de la ville le temps d’une jam cosmique – avant de retourner à l’anonymat. Également derrière les soirées de danse sobre Dancers Talk To Dancers ou bien l’alias Abstraction Mathématique, il s’adonne ici à la dansité. Il s’abandonne, même, à ces rythmes syncopés de funk synthétique, aussi minimalistes que ludiques, et surtout obsessionnels. Parfois, ces improvisations donnent lieu à un enregistrement, seule preuve de son passage, et porte d’entrée vers son univers. Mais à chaque fois, la magie opère : la musique se matérialise, et vient mettre le corps en mouvement. Comme une étoile filante, il ne faut pas manquer ses apparitions.

ASKIP Nantes 44200

https://stereolux.org/matiere-danse-18092025-1830