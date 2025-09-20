Festival Scopitone – Projection 3h44 & table ronde ASKIP Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 18:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit

Ce samedi 20 septembre, Spark, le média des cultures hors norme, projette le dernier épisode de “3h44 : Escape”, consacré à l’art de s’échapper vers un futur que l’on n’attendait pas. La projection se tiendra en présence de Quentin L’helgoualc’h, co-réalisateur de Knit’s Island que l’on a eu le plaisir d’interviewer dans le cadre de ce programme. Une table ronde avec ce dernier est par ailleurs prévue à la suite de cette diffusion.

ASKIP Nantes 44200

https://stereolux.org/projection-3h44-table-ronde-20092025-1600