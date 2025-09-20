Festival Scopitone – Restitution Scolaire Halles 1 & 2 Nantes

Gratuit : oui Gratuit Jeune Public

Qu’on l’utilise avec joie ou avec défiance, qu’on s’en tienne à distance ou non, l’intelligence artificielle fait déjà partie de nos vies. Au-delà des questions éthiques et écologiques qu’elle pose, sa généralisation dans tous nos outils numériques est déjà largement en cours et inévitable. Les adolescents et adolescentes, qui grandissent avec elle, en ont déjà une utilisation régulière – et souvent problématique ou tout du moins systématique. Il semble donc primordial de réfléchir aux possibilités de l’IA et de tenter de transmettre des usages réfléchis et critiques aux élèves. Cet atelier d’écriture a pour objectif d’adapter le concept de « design prospectif » à l’écriture de fiction. Il s’agira en un sens de « hacker » les usages problématiques de l’IA (marchands, autoritaires, de désinformation ou d’appauvrissement culturel…) en utilisant l’IA elle-même pour analyser les problématiques sociales et imaginer des scénarios de dystopies positives. Nous utiliserons ces propositions générées par l’IA non comme une fin en soi mais comme un point de départ : des outils, une banque d’inspirations pour réaliser un travail littéraire. Des allers et retours entre les créations des élèves et ses réinterprétations par l’IA pourront être imaginés, afin de permettre un travail comparatif et réflexif. L’idée de ce projet est d’apporter aux élèves du Lycée Nelson Mandela des éléments d’analyse critique de l’utilisation de l’IA : trouver des manières créatives de l’utiliser (sans lui faire faire à notre place), mieux comprendre ses possibilités et ses limites, mettre en regard des productions humaines et artificielles, identifier peut-être des usages idéologiques qui peuvent en être faites.

Halles 1 & 2 Nantes 44000

https://stereolux.org/restitution-scolaire-20092025-1300