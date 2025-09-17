Festival Scopitone – Tatie Dee + Alan.D Manoir du parc de Procé Nantes

Festival Scopitone – Tatie Dee + Alan.D Manoir du parc de Procé Nantes mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 16:30 – 21:00

Gratuit : oui

Membre de l’écurie Friendsome et cofondatrice du collectif Tout Feu Tout Femme, Tatie Dee s’inscrit d’ores et déjà dans la continuité et le renouveau récent de la scène house. En 2022 elle sort son premier EP, Purple Wave, sur Friendsome Records et c’est sur Soul Clap Records qu’elle signera l’année suivante son deuxième EP, après des singles parus sur Pont Neuf Records, Semi Delicious ou encore la Mamie’s. Vous le connaissez sûrement déjà. Programmateur historique du Rond Point Café, organisateur des soirées Rythm à Ohm Town, High Fidelity au Bras De Fer, ou Party People au Little Atlantic Brewery, ainsi que le nouveau Nuage Disco Club, Alan.D fait bouger tout Nantes depuis plus de dix ans. Et s’il aime avant tout y faire briller ses invité·es, chacun de ses événements est également l’occasion de mettre à profit sa large collection de vinyles de house

Manoir du parc de Procé Nantes 44000

https://stereolux.org/tatie-dee-aland-17092025-1430