Festival Scopitone – Tryphème ASKIP Nantes samedi 20 septembre 2025.

Ses plongées sont aériennes. Depuis son premier disque en 2017, Tryphème nourrit son univers hybride, enveloppant comme la nuit et d’une douceur mélancolique. Son nouvel album, Slowride, confirme son talent pour un trip hop hybride, où s’invitent dub, electronica et shoegaze, et un vrai songwriting pop. Le résultat, brumeux et onirique, s’ancre pourtant dans des ressentis très concrets. Un mariage permis par son talent de productrice. Son oreille affûtée lui vient notamment de ses écoutes variées, qu’elle partage dans de nombreux sets, à la radio ou aux platines. Chacun est un voyage en apesanteur, pouvant prendre un virage folk, psyché ou hip hop, sans jamais perdre en cohérence. Car, comme ses morceaux, c’est par l’émotion qu’elle parvient à rassembler ces sonorités. Une émotion douce et profonde.

