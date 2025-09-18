Festival Scopitone : Úlfur Eldjárn Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Festival Scopitone : Úlfur Eldjárn Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Accueilli en résidence à Trempo, l’artiste présentera son univers sonore lors de la 23e édition du festival Scopitone.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/ulfur-eldjarn/