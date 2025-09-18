Festival Scopitone – Úlfur Eldjárn Trempo Nantes

Festival Scopitone – Úlfur Eldjárn Trempo Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 19:00 – 22:00

Gratuit : non Gratuit

Compositeur et performeur multi-instrumentiste basé à Reykjavik, Úlfur Eldjárn est un véritable ovni de la scène contemporaine islandaise. Il fait ses armes en composant pour le cinéma et la télévision, une pratique minutieuse qu’il allie à divers projets, notamment avec le groupe électro-rock Apparat Organ Quartet. Geek et curieux, il expérimente la technologie interactive et les nouveaux médias en proposant une œuvre se remixant à l’infinie (Infinite String Quartet) ou Reykjavik GPS, une composition géolocalisée qui ne peut être écoutée qu’en se déplaçant physiquement dans la capitale islandaise.

Trempo Nantes 44200

