Festival Scopitone – Venga Venga Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Festival Scopitone – Venga Venga Little Atlantique Brewery / LAB Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 18:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit

Chaleur et humidité : la forêt amazonienne et les clubs ont finalement beaucoup en commun. Depuis 12 ans, les deux brésiliens basés à Lisbonne Ricardo Don et Denny Azevedo enflamment le Portugal d’une énergie queer et tropicale. À travers leur carnaval queer Blocu ou leurs soirées Gala Cricri, ils développent un kitsch politique où l’extravagance est déjà une forme de revendication. Leur vision futuriste s’ancre autant dans la légèreté des années 80 ou 90 que l’actualité foisonnante de leur ville. Avec un nom en forme d’invitation, voire de cri de ralliement, ils font de leurs live une expérience poétique et cathartique. Drapés dans des costumes flamboyants et colorés, leurs deux voix servent de guide dans la jungle de percussions latines et basses renversantes. Le dancefloor se transforme, donnant à voir un monde de joie et de partage. Difficile d’en repartir.

Little Atlantique Brewery / LAB Nantes 44100

https://stereolux.org/venga-venga-21092025-1600