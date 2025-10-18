Festival Scorfel Salle des Ursulines Lannion

Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac'h Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

12ème édition de ce festival littéraire et ludique éditeurs, auteurs, illustrateurs, démonstrations, tournois, exposants, jeux de rôles, jeux de plateau…

Déambulez dans l’espace des Ursulines pour rencontrer auteurs, illustrateurs, artisans.

Chaque stand vous fera voyager dans l’univers fantastique de ces artistes.

Laissez-vous tenter par la découverte d’un jeu de société, des tables sont mises à votre disposition. Associations et boutiques vous proposeront des animations.

Un petit creux ? Des douceurs vous seront proposées. Si vous croisez des habitués, il n’est pas impossible qu’ils vous conseillent vivement de prendre une crêpe et un chocolat chaud Scorfel. Thé, café et jus sont également disponibles à la vente.

Le festival est réputé pour sa nuit ludique. .

Salle des Ursulines 2 Venelle du Forlac’h Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

