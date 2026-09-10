Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire Châpiteau Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer
vendredi 16 octobre 2026 · Châpiteau Place des Loisirs · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire
Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 21:50:00
Date(s) :
2026-10-16
Cirque – sous chapiteau chauffé.
Durée 1h20 – tout public dès 6 ans.
La Faux Populaire vous invite, sous son petit chapiteau, au cabaret : les tables sont dressées, les verres se remplissent et c’est tout un univers intime et personnel qui se livre à nos yeux.
De manipulations cristallines en acrobaties vélocipédiques, de conflits balistiques en tout genre et bien d’autres surprises encore, le spectacle explore cet étrange besoin universel du vivre à deux. Une rencontre entre 150 invités et 2 artistes pour éclairer de manière joyeuse, ludique et sensible, la dualité permanente de la vie en couple. .
Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturelsaintpairsurmer@gmail.com
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English : Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire
L’événement Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Granville Terre et Mer
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