Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire Châpiteau Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire

Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 21:50:00

Date(s) :

2026-10-16

Cirque – sous chapiteau chauffé.

Durée 1h20 – tout public dès 6 ans.

La Faux Populaire vous invite, sous son petit chapiteau, au cabaret : les tables sont dressées, les verres se remplissent et c’est tout un univers intime et personnel qui se livre à nos yeux.

De manipulations cristallines en acrobaties vélocipédiques, de conflits balistiques en tout genre et bien d’autres surprises encore, le spectacle explore cet étrange besoin universel du vivre à deux. Une rencontre entre 150 invités et 2 artistes pour éclairer de manière joyeuse, ludique et sensible, la dualité permanente de la vie en couple. .

Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturelsaintpairsurmer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire

L’événement Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Granville Terre et Mer