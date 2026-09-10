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Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire Châpiteau Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer

samedi 17 octobre 2026 · Châpiteau Place des Loisirs · Saint-Pair-sur-Mer

Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire Châpiteau Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Châpiteau Place des Loisirs
Adresse
103 Allée des Loisirs
Ville
50380 Saint-Pair-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Saint-Pair-sur-Mer

Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire

Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 21:50:00

Date(s) :
2026-10-17

Durée 1h20 – tout public dès 6 ans.

La Faux Populaire vous invite, sous son petit chapiteau, au cabaret : les tables sont dressées, les verres se remplissent et c’est tout un univers intime et personnel qui se livre à nos yeux. De manipulations cristallines en acrobaties vélocipédiques, de conflits balistiques en tout genre et bien d’autres surprises encore, le spectacle explore cet étrange besoin universel du vivre à deux. Une rencontre entre 150 invités et 2 artistes pour éclairer de manière joyeuse, ludique et sensible, la dualité permanente de la vie en couple.   .

Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41  officeculturelsaintpairsurmer@gmail.com

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English : Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire

L’événement Festival Second Geste : Le Cabaret Renversé par la Cie La Faux Populaire Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Granville Terre et Mer

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