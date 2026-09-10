Festival Second Geste : PANDAX Châpiteau Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer
dimanche 18 octobre 2026 · Châpiteau Place des Loisirs · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Festival Second Geste : PANDAX
Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18 16:10:00
Date(s) :
2026-10-18
Cirque – PANDAX, Cirque la compagnie.
Durée 1h10 – tout public dès 6 ans.
C’est l’histoire de 5 frères qui se connaissent déjà… Mais qui se rencontrent pour la première fois !
Une voiture, une Fiat Panda pour être précis. 5,5 hommes.
La raison de leur voyage : ils arrivent tout juste du crématoire, le paternel fraîchement brûlé et mis en boîte.
Et c’est l’accident ! .
Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturelsaintpairsurmer@gmail.com
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English : Festival Second Geste : PANDAX
L’événement Festival Second Geste : PANDAX Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Granville Terre et Mer
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