Festival Second Geste : PANDAX Châpiteau Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Festival Second Geste : PANDAX

Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-19 15:40:00

Date(s) :

2026-10-19

Cirque – PANDAX, Cirque la compagnie.

Durée 1h10 – tout public dès 6 ans.

C’est l’histoire de 5 frères qui se connaissent déjà… Mais qui se rencontrent pour la première fois !

Une voiture, une Fiat Panda pour être précis. 5,5 hommes.

La raison de leur voyage : ils arrivent tout juste du crématoire, le paternel fraîchement brûlé et mis en boîte.

Et c’est l’accident ! .

Châpiteau Place des Loisirs 103 Allée des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturelsaintpairsurmer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Second Geste : PANDAX

L’événement Festival Second Geste : PANDAX Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Granville Terre et Mer