Informations pratiques

Saint-Estève

FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 44 – 44 – 44

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-01

Venez profiter de cette 10ème édition!

.

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 rdvse@rdvse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy this 10th edition!

L’événement FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION Saint-Estève a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME