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FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION Saint-Estève

jeudi 1 octobre 2026 · Saint-Estève

FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION Saint-Estève

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
6 Allee des Arts et des Lettres
Ville
66240 Saint-Estève
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
44 44 44 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Saint-Estève

FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 44 – 44 – 44

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-01

Venez profiter de cette 10ème édition!
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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95  rdvse@rdvse.fr

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English :

Come enjoy this 10th edition!

L’événement FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION Saint-Estève a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME