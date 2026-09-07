AGENDA · Saint-Estève
FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION Saint-Estève
jeudi 1 octobre 2026 · Saint-Estève
Informations pratiques
Saint-Estève
FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 44 – 44 – 44
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-01
Venez profiter de cette 10ème édition!
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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 rdvse@rdvse.fr
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English :
Come enjoy this 10th edition!
L’événement FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION Saint-Estève a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME