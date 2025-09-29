Festival Semaine des Humanités Océanes La Rochelle

La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-29

fin : 2025-10-05

2025-09-29

Depuis 2022, avec le soutien du ministère de la Culture, Intermondes valorise les créations culturelles et les ressources patrimoniales des Humanités océanes.

Divers lieux de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 78 81 25 47 contact@intermondes.fr

English : Festival Semaine des Humanités Océanes

Since 2022, with the support of the French Ministry of Culture, Intermondes has been promoting the cultural creations and heritage resources of Humanités océanes.

German : Festival Semaine des Humanités Océanes

Seit 2022 valorisiert Intermondes mit der Unterstützung des Kulturministeriums das kulturelle Schaffen und die kulturellen Ressourcen der Ocean Humanities.

Italiano :

Dal 2022, con il sostegno del Ministero della Cultura francese, Intermondes promuove le creazioni culturali e le risorse del patrimonio di Humanités océanes.

Espanol : Festival Semaine des Humanités Océanes

Desde 2022, con el apoyo del Ministerio de Cultura francés, Intermondes promueve las creaciones culturales y los recursos patrimoniales de Humanités océanes.

