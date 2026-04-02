Senlis

Festival Senlis fait son Théâtre

Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-08

Le Festival Senlis fait son théâtre met une nouvelle fois à l’honneur les arts de la scène dans des lieux emblématiques de la ville

Programme à venir

Le Festival Senlis fait son théâtre met une nouvelle fois à l’honneur les arts de la scène dans des lieux emblématiques de la ville

La 15e édition de Senlis fait son théâtre s’ouvre le mercredi 8 avril à la bibliothèque avec le spectacle À petits plis de la compagnie L’esprit de la Forge, en partenariat avec la Faïencerie, scène conventionnée de Creil, et son festival Les p’tits tommettes .

Compagnies amateurs et professionnelles, scolaires, feront vivre différentes formes de théâtre à travers la ville.

Vous verrez des personnages historiques de Senlis prendre vie, avec Murmure des pierres de la compagnie 3 coups l’œuvre ou lors d’une balade théâtralisée de la compagnie le Mystère Bouffe.

Rêvez, la tête dans les nuages, au Musée d’Art et d’Archéologie avec des spectacles en lien avec l’exposition Entre ciel et toiles , comme la création poétique Fragments de la compagnie l’Art m’attend ou encore le spectacle L’Athlète dans les nuages de la compagnie Les Ailes de Clarence.

Des saynètes, proposées par Théâtre tiroir ou le Théâtre du Kalam, animeront les commerces et le TUS, dès le jeudi 9 avril…

La Ville remercie les partenaires et mécènes qui soutiennent ce festival Cabinet cœur de Ville, Keolis, l’Aire cantilienne et la région des Hauts-de France, la Sanef et Sanef 107.7 FM, le festival théâtral de Coye la Forêt, La Scène au jardin, Studio Bruno Cohen, le cinéma de Senlis, les librairies, comme la librairie le Verbe et l’Objet, qui vous offrira des pass du festival… .

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 30 44 07 24 reservation.culture@ville-senlis.fr

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English :

The Senlis fait son théâtre festival once again showcases the performing arts in the city’s most emblematic venues

Program to come

L’événement Festival Senlis fait son Théâtre Senlis a été mis à jour le 2015-02-28 par Chantilly-Senlis Tourisme