Festival: Senlis mène la danse 2025 avenue de Creil Senlis

Festival: Senlis mène la danse 2025

avenue de Creil 6/8 rue des Jardiniers Senlis Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-21

Cours de danse, scène ouverte et spectacles rythmeront le festival Senlis mène la danse les 15, 16, 21, 22 et 23 novembre 2025. Temps fort de la saison culturelle, il invite le public à découvrir la danse classique, contemporaine, jazz et de caractère à travers spectacles et ateliers .

Cours de danse, scène ouverte, et spectacles sont au programme de ce festival, les 15, 16, 21, 22 & 23 novembre 2025… Temps fort de la saison culturelle, le festival Senlis mène la danse a pour but de sensibiliser le public à la danse classique, contemporaine, jazz et de caractère via des spectacles pluridisciplinaires et des cours dispensés par des danseurs professionnels pour les apprentis danseurs de tous niveaux.

Une scène ouverte et deux spectacles à découvrir au Manège Ordener (6-8 rue des Jardiniers)

• Vendredi 21 novembre à 19h Scène ouverte avec le conservatoire municipal de musique et de danse et les associations senlisiennes Senlis Fitness danse, Centre Blanquer, AUQS et Dansez sans frontière

• Samedi 22 novembre à 20h30 spectacle incidence chorégraphique par les danseurs de l’Opéra de Paris et la compagnie Incidence Chorégraphique

• Dimanche 23 novembre à 17h30 spectacle variation chorégraphique par les danseurs de l’Opéra de Paris, la compagnie Incidence Chorégraphique, la compagnie Dédicaces Danse, L2 Compagnie et des spectacles des chorégraphes Constant Vigier et Maxime Thomas

Cours de danse

Des cours de danse sont accessibles les samedi 15 & dimanche 16 novembre 2025 à la salle de l’Obélisque (4ter avenue de Creil) et dans le gymnase de l’école Anne de Kiev (3 avenue de Creil)

Les esthétiques proposées pour cette 13e édition sont les suivantes contemporain, classique, modern’ jazz et arabo andalouse

Cinéma

• Dimanche 16 novembre à 16h au cinéma de Senlis* Projection d’un balle sur grand écran Gisèle .

Tous les détails des spectacles et des cours de danse dans le programme téléchargeable. .

avenue de Creil 6/8 rue des Jardiniers Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 30 44 07 24 reservation.culture@ville-senlis.fr

English :

Dance classes, open stages and performances will punctuate the Senlis mène la danse festival on November 15, 16, 21, 22 and 23, 2025. A highlight of the cultural season, it invites the public to discover classical, contemporary, jazz and character dance through performances and workshops.

German :

Das Festival Senlis mène la danse findet am 15., 16., 21., 22. und 23. November 2025 statt und bietet Tanzkurse, eine offene Bühne und Aufführungen. Das Festival ist ein Höhepunkt der kulturellen Saison und lädt das Publikum ein, klassischen, zeitgenössischen, Jazz- und Charaktertanz in Form von Aufführungen und Workshops zu entdecken.

Italiano :

Corsi di danza, stage aperti e spettacoli scandiranno il festival Senlis mène la danse il 15, 16, 21, 22 e 23 novembre 2025. Momento clou della stagione culturale, il festival invita il pubblico a scoprire la danza classica, contemporanea, jazz e di carattere attraverso spettacoli e workshop.

Espanol :

Clases de danza, escenarios abiertos y espectáculos jalonarán el festival Senlis mène la danse los días 15, 16, 21, 22 y 23 de noviembre de 2025. Punto culminante de la temporada cultural, el festival invita al público a descubrir la danza clásica, contemporánea, jazz y de carácter a través de espectáculos y talleres.

